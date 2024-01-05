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Бизнес приобрел у Москвы в 2023 году 29 помещений в объектах культурного наследия

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Представители бизнеса приобрели в 2023 году более 3,65 тыс. кв. м недвижимости в 29 объектах культурного наследия Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Покупка исторической недвижимости у города и открытие в ней различных видов бизнеса становится все более привлекательной для столичных предпринимателей. (...) В 2023 году по итогам торгов у города приобрели 29 помещений в объектах культурного наследия общей площадью 3,65 тыс. кв. м", - сказал Ефимов, чьи слова привели в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он добавил, что помещения можно использовать, например, для открытия офисов, пунктов общепита, салонов или любого другого вида бизнеса в соответствии с законодательством

Как отметили в пресс-службе, больше всего приобретенных в 2023 году помещений - 20 - площадью 2,45 тыс. кв. м находится в центре города, еще пять объектов площадью 530,7 кв. м приобретены на юге столицы, три - на юго-востоке (596,4 кв. м) и одно - на северо-востоке города (72,7 кв. м).

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова привели в пресс-службе, отметил, что самый большой объект, расположенный в историческом здании, приобретен в Милютинском переулке в центре города, его площадь составляет более 331 кв. м.

В пресс-службе напомнили, что все выставленные городом на торги объекты недвижимости можно найти на Инвестиционном портале Москвы, который на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов.

Москва Владимир Ефимов
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