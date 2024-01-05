Бизнес приобрел у Москвы в 2023 году 29 помещений в объектах культурного наследия

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Представители бизнеса приобрели в 2023 году более 3,65 тыс. кв. м недвижимости в 29 объектах культурного наследия Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Покупка исторической недвижимости у города и открытие в ней различных видов бизнеса становится все более привлекательной для столичных предпринимателей. (...) В 2023 году по итогам торгов у города приобрели 29 помещений в объектах культурного наследия общей площадью 3,65 тыс. кв. м", - сказал Ефимов, чьи слова привели в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он добавил, что помещения можно использовать, например, для открытия офисов, пунктов общепита, салонов или любого другого вида бизнеса в соответствии с законодательством

Как отметили в пресс-службе, больше всего приобретенных в 2023 году помещений - 20 - площадью 2,45 тыс. кв. м находится в центре города, еще пять объектов площадью 530,7 кв. м приобретены на юге столицы, три - на юго-востоке (596,4 кв. м) и одно - на северо-востоке города (72,7 кв. м).

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова привели в пресс-службе, отметил, что самый большой объект, расположенный в историческом здании, приобретен в Милютинском переулке в центре города, его площадь составляет более 331 кв. м.

В пресс-службе напомнили, что все выставленные городом на торги объекты недвижимости можно найти на Инвестиционном портале Москвы, который на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов.