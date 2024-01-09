Движение на участке "оранжевой" ветки метро возобновится с 9 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Работы по прокладке новой теплосети на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии столичного метрополитена завершены в срок, движение на участке будет возобновлено с 9-го января, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С завтрашнего дня возобновится движение на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. Все работы по прокладке новой теплосети завершены в срок", - говорится в телеграм-канале департамента.

Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии закрыт с 3 января в связи с работами по прокладке новой теплосети. Во время ограничений работали бесплатные автобусы КМ. Для их беспрепятственного движения организовали выделенные