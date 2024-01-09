Температура в Москве вновь понизится до минус 20 к выходным

Высота сугробов вырастет на 5-8 см

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Резкие колебания температуры прогнозируются в Москве на этой неделе, в четверг в столичном регионе потеплеет до минус 1 градуса, но уже в пятницу температура опустится до минус 16, в выходные столбики термометров вновь будут показывать около минус 20. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В связи с тем, что через европейскую часть страны проходит активная циклоническая деятельность, прогнозируются очень резкие колебания погоды. Если вчера еще температура была на 13 градусов ниже нормы, ночные температуры были минус 24 в Москве, по области до минус 28, то уже утром минус 10 - минус 9 градусов", - сказал Вильфанд, уточнив, что сильные температурные изменения будут наблюдаться всю неделю.

По прогнозам, в среду повышение температуры продолжится, пойдет снег. 10 января ночью температура в Москве минус 10 - минус 8, днем минус 8 - минус 6, что "уже всего-то на 2-3 градуса ниже нормы".

Резкие колебания температуры, уточнил Вильфанд, будут в четверг: ночью температура понизится до минус 14 - минус 12, по области до минус 20. "Резкое перемещение циклона приведет к тому, что днем прогнозируется значительное повышение температуры до минус 3 - минус 1, по области от ноля до минус 5". Кроме того, перемещение циклона приведет к метели, усилению ветра до 18 м/с и снежным заносам на дорогах.

Прогнозирующийся снег в среду и четверг приведет к росту снежного покрова на 5-8 см.

Новое похолодание начнется в Москве в пятницу: температура понизится на 10-15 градусов. Ночью температура понизится до минус 18 - минус 13 градусов, а днем не будет подниматься выше минус 16 - минус 11. Дальнейшее понижение температуры прогнозируется в субботу: ночью минус 22 - минус 17 ночью, днем минус 19 - минус 14 градусов.

"Опять возвращается холодная погода, температура будет ниже нормы на 11-13 градусов. И 14 января, в новогоднюю ночь по юлианскому стилю, облачно с прояснениями, временами небольшой снег, холодная ночь – минус 21 - минус 16. Днем температура начнет повышаться, но все равно максимальные температуры минус 14 - минус 9, и такой температурный фон ниже нормы на 10 градусов", - добавил Вильфанд.