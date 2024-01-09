Снегопад в Москве продлится до утра среды

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать для поездок городской транспорт во вторник и среду из-за снегопада.

"По прогнозу синоптиков, снегопад продлится до завтрашнего утра. Рекомендуем сегодня и завтра для поездок по городу использовать городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

По данным дептранса, на движение могут влиять погодные условия, медленные скорости, мелкие аварии и строительные работы на проезжей части. За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи дорожного патруля.