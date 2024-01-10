На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за человека на пути
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Интервалы движения поездов увеличены на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - сообщается в телеграм-канале дептранса в среду.
Позже дептранс сообщил, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.