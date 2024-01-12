Прием врачей московских поликлиник будут записывать на диктофон

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В столичном департаменте здравоохранения подтвердили, что будут вести аудиозаписи приемов в поликлиниках для выявления ошибок в проведении приемов и снижения числа жалоб пациентов. Как отмечается, аудиозаписи будут обезличенными и конфиденциальными.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в каждом кабинете (кроме стоматологических) установят аудиоконтроль, чтобы слушать, как врач разговаривал с пациентами в течение дня.

"Аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, хранится без привязки к конкретному приему и не позволяет идентифицировать конкретного пациента или врача. Соответственно содержание такой аудиозаписи не является врачебной тайной", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

"Мы получаем жалобы пациентов на формальное, не всегда уважительное отношение врачей. Нередки и жалобы врачей на неуважительное поведение со стороны пациентов", - пояснили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что записи будут храниться не более одного месяца на защищенных серверах для возможности оперативной оценки. Дополнительное оборудование для этого закупаться не будет. Имеющейся у врачей техники достаточно для организации процесса, утверждают в депздраве.

Обеспечивать выборочный аудиомониторинг внутри каждой поликлиники будет сотрудник, который закреплен главным врачом. Он будет оценивать, какие типовые ошибки в проведении приемов или коммуникации с пациентами допускаются, и формировать рекомендации для своего коллектива, чтобы в будущем подобного не повторялось, сообщили в департаменте.