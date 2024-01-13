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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Почти 400 мероприятий организовали в праздники в культурных центрах Москвы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Около 400 мероприятий было организовано во время новогодних праздников в городских культурных центрах, в столице уже более 900 таких центров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В городских культурных центрах во время новогодних праздников организовали почти 400 мероприятий. Например, показали спектакль о борьбе добра и зла "Чудесная история Кая и Герды", а также мюзикл "Алиса в Стране чудес" по мотивам знаменитого произведения Кэрролла", - написал Собянин в своём телеграм-канале в субботу.

По словам мэра, столичные совмещают досуговую и образовательную деятельность, работают самостоятельно, а не в составе музеев или других заведений и находятся во всех округах города.

"Их уже больше 900. Центры расположены так, чтобы горожанам удобно было добираться пешком. Это точки притяжения, где можно активно развиваться, обучаться, общаться, творить и вдохновляться. Кроме того, на этих площадках каждый желающий может провести собственное мероприятие", - отметил Собянин.

По словам мэра, в прошлом году в культурных центрах прошло множество событий, которые посетили несколько миллионов человек. Среди них - фестиваль искусств "ЮгАрт", где соревновались по трём направлениям: танец, вокал и слово. Кроме того, прошел фестиваль "Театральный Москвич". "Он знакомил зрителей с молодыми актёрами и режиссёрами, а также позволил иначе взглянуть на классические произведения", - добавил мэр.

Сергей Собянин Москва
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