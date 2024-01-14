Павильон Минобороны РФ начал работу на выставке-форуме "Россия" в Москве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Павильон Минобороны РФ "Армия детям. Город профессии. Будущее страны" начал свою работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в военном ведомстве в воскресенье.

"Гости смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а возможно и определиться с выбором своей будущей профессии", - сказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов, чьи слова приведены в сообщении.

По данным Минобороны РФ, павильон оборудован интерактивными экспонатами, также на специально оборудованных площадках будут проводить мастер-классы.