В движении по МЦД-4 в сторону "Железнодорожной" был сбой из-за остановки состава

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Движение поездов четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) было затруднено в сторону "Железнодорожной" из-за остановки состава на станции "Савеловская" по техническим причинам. О сбое городской Департамент транспорта сообщил в 21:29.

Вставший поезд был убран вспомогательным составом.

В 21:57 Дептранс сообщил, что движение по D4 через станцию "Савеловская" в сторону "Железнодорожной" возобновилось. Поезда курсируют в обе стороны.

"Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - заверили в ведомстве.