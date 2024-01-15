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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

В движении по МЦД-4 в сторону "Железнодорожной" был сбой из-за остановки состава

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Движение поездов четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) было затруднено в сторону "Железнодорожной" из-за остановки состава на станции "Савеловская" по техническим причинам. О сбое городской Департамент транспорта сообщил в 21:29.

Вставший поезд был убран вспомогательным составом.

В 21:57 Дептранс сообщил, что движение по D4 через станцию "Савеловская" в сторону "Железнодорожной" возобновилось. Поезда курсируют в обе стороны.

"Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - заверили в ведомстве.

МЦД-4 МЖД Дептранс Москва Железнодорожный
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