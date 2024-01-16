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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Сбой произошел в движении поездов Казанского направления

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Несколько электропоездов Казанского направления следуют в сторону Москвы с отставанием от графика по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для уменьшения времени опоздания поездов. "Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

В СМИ появилась информация, что на станции МЦД-3 "Томилино" сбой, нет движения в сторону Москвы, электричка встала рядом со станцией.

МЖД Москва
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