Сбой произошел в движении поездов Казанского направления

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Несколько электропоездов Казанского направления следуют в сторону Москвы с отставанием от графика по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для уменьшения времени опоздания поездов. "Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

В СМИ появилась информация, что на станции МЦД-3 "Томилино" сбой, нет движения в сторону Москвы, электричка встала рядом со станцией.