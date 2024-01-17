Исторический дом Крупенникова в Москве снова выставили на продажу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы снова выставили на торги по продаже дом купца А. В. Крупенникова, сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"На городские торги по продаже выставили историческое здание "Жилой дом (деревянный) А. В. Крупенникова, 1912-1913 годов, архитектор В. А. Рудановский". Победитель должен будет отреставрировать его и приспособить под современное использование", - говорится в сообщении.

Общая площадь здания - 702 кв.м. Заявку на участие в торгах можно подать до 18 января, а аукцион пройдет 25 января.

Как пишут на сайте мэра и правительства Москвы, ранее здание выставили на торги в октябре 2023 года.