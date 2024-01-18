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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Все московские аэропорты работают в штатном режиме после временных ограничений

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В настоящее время все аэропорты Москвы работают штатно, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем в четверг, 18 января, в московской воздушной зоне были введены временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов. С 14:00 аэропорт "Внуково" работает штатно, на работу "Домодедово" ограничения не вводились. Временные ограничения для "Шереметьево" также сняты. За время их действия на запасной аэродром ушли четыре рейса", - говорится в сообщении.

Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

Москва Росавиация Артем Кореняко
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