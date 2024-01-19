Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в московских аптеках

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Росздравнадзор после сообщений в СМИ о выявлении в аптеках Москвы некачественного препарата "Дексаметазон" индийского производителя проверит его качество, сообщили в ведомстве.

"В связи с публикациями в СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества данного препарата индийского производителя "Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Ранее в "Известиях" сообщалось, что гормональный препарат "Дексаметазон" индийского происхождения, который не соответствовал требованиям стерильности, продавался в столичных аптеках.