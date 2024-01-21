Украшенный к Новому году транспорт будет работать в Москве до 1 марта

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Украшенный к новогодним праздникам транспорт продолжит ездить по столице до 1 марта, сообщил в воскресенье заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В городе курсируют украшенные поезда метро, трамваи, электробусы, а также электросуда, чтобы сохранить пассажирам праздничное настроение как можно дольше", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

В метро продолжат курсировать 11 нарядных поездов, которые ходят на БКЛ, Кольцевой, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и других линиях.

Кроме того, на улицах столицы продолжат работать 30 трамваев и 50 электробусов, украшенных светящимися гирляндами, трамвай маршрута №7 с хвойными ветвями в салоне и трамвай "Татра" маршрута А со световой инсталляцией. Праздничная атмосфера сохранится и в четырех электросудах, салоны которых оформлены гирляндами.

Новогодний транспорт вышел на маршруты 25 декабря.

В сообщении уточняется, что всего на период праздников в Москве украсили более 750 единиц подвижного состава.