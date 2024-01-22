Приложение напомнит москвичам, когда нужно выходить из транспорта или из дома

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В приложении "Московский транспорт" стала доступна функция напоминания о выходе на остановке или из дома, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"Теперь в транспорте можно спокойно заниматься своими делами: читать книгу или слушать музыку. Приложение само направит вам пуш-уведомление, когда вы будете подъезжать к остановке", - объяснили чиновники.

Кроме того, приложение оповестит, когда нужно выходить из квартиры, чтобы не пропустить нужный транспорт.