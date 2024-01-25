Собянин сообщил о сокращении числа грабежей в Москве в 14 раз за 13 лет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Москве за последние 13 лет количество грабежей сократилось почти в 14 раз, а квартирных краж - более чем в 30 раз, сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании коллегии столичного ГУ МВД. Об этом сообщает портал мэрии.

По словам Собянина, в 2023 году по сравнению с 2010 годом количество грабежей в Москве сократилось с 15,1 тысячи до 1,1 тысячи, квартирных краж - с 9,6 тысячи до 279, угонов автомобилей - с 10 тысяч до 425. Число преступлений в общественных местах уменьшилось почти в три раза.

За последние годы благодаря совместной работе правительства Москвы и правоохранительных органов на улицах города стало значительно спокойнее, отметил сайт мэрии.

Собянин призвал сотрудников полиции в 2024 году активнее реагировать на новые вызовы общественному порядку, среди которых основное место занимают телефонные мошенничества и другие преступления, совершаемые с применением информационно-коммуникационных технологий. Среди других важных задач полиции мэр назвал с экстремизмом, а также обеспечение законности и правопорядка в период проведения выборов президента в марте и депутатов Мосгордумы в сентябре.