На Коммунарском шоссе в Москве открыли движение по двум путепроводам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве открыто движение автотранспорта по двум новым путепроводам в районе 21-го км Калужского шоссе, строительство дорожных объектов было завершено досрочно.

"Закончили две эстакады в районе ТЦ "Мега Теплый Стан", которые улучшат подъезды как к самому торговому центру, одному из самых крупнейших, так и улучшат ситуацию в Коммунарке и частично разгрузят Калужское шоссе и МКАД в этом районе. Объект сравнительно небольшой, но важный и нужный", - сказал столичный мэр Сергей Собянин перед запуском движения на дорогах.

В пресс-службе мэра и правительства пояснили, что строительство путепроводов было начато в октябре 2022 года и закончено в январе текущего года – на три месяца раньше сроков. Для подъезда к торговому центру построен двухполосный путепровод длиной 430 м со съездом с Коммунарского шоссе, а выехать с территории ТЦ теперь можно по однополосному путепроводу длиной 328 м со съездом на Коммунарское шоссе.

Отмечается, что ранее подъезд к ТЦ осуществлялся через Калужское шоссе и МКАД, что приводило к заторам на прилегающих участках этих магистралей. Ожидается, что благодаря новым путепроводам значительно сократится перепробег автотранспорта. Кроме того, новые дорожные объекты будут способствовать улучшению транспортного обслуживания жителей поселения Сосенское.

По данным пресс-службы, в ближайшие годы планируется завершение строительства ряда дорожных объектов, которые улучшат подъезд транспорта с МКАД и Калужского шоссе на территорию ТЦ "Мега Теплый Стан".

В их числе два путепровода со съездом с Калужского шоссе к станции "Корниловская" и агрокластеру "Фуд Сити", второй этап реконструкции развязки МКАД с Профсоюзной улицей со строительством дополнительного путепровода и двух подземных пешеходных переходов. Кроме того, в районе торгового центра будут открыты две станции новой Троицкой линии метро – "Тютчевская" и "Корниловская".