Столичная прокуратура предостерегла от участия в несогласованной акции в Москве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях в городе.

"В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - заявили в прокуратуре журналистам в субботу.

В надзорном ведомстве напомнили, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством ответственность.