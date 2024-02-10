В Москве в этом году благоустроят 785 улиц

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Около 800 улиц в разных районах столицы благоустроят в 2024 году в рамках программы "От дома до дома", сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Приведем в порядок 785 улиц в разных районах Москвы. В этом году работы такого масштаба будут проходить в столице впервые", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что формат "от дома до дома" заключается в преображении городской среды за счет благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне.

В рамках работы предполагается обновление дорожного полотна, обустройство подходов и подъездов к жилым кварталам, появление новых пешеходных переходов, современных остановочных павильонов, стел пешеходной навигации и других элементов городской среды, а также появление озелененных мест для отдыха со скамейками.

Ожидается, что так будут благоустроены Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королёва и Авиамоторная, набережные реки Яузы.

Как добавил мэр, "всего до 2028 года планируем привести в порядок в этом формате 3711 улиц в старых границах Москвы".