Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В Москве в этом году благоустроят 785 улиц

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Около 800 улиц в разных районах столицы благоустроят в 2024 году в рамках программы "От дома до дома", сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Приведем в порядок 785 улиц в разных районах Москвы. В этом году работы такого масштаба будут проходить в столице впервые", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что формат "от дома до дома" заключается в преображении городской среды за счет благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне.

В рамках работы предполагается обновление дорожного полотна, обустройство подходов и подъездов к жилым кварталам, появление новых пешеходных переходов, современных остановочных павильонов, стел пешеходной навигации и других элементов городской среды, а также появление озелененных мест для отдыха со скамейками.

Ожидается, что так будут благоустроены Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королёва и Авиамоторная, набережные реки Яузы.

Как добавил мэр, "всего до 2028 года планируем привести в порядок в этом формате 3711 улиц в старых границах Москвы".

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прокуратура предостерегла от несогласованной акции в центре Москвы

Новогодние украшения в Москве оставят до весны

Новогодние украшения в Москве оставят до весны

Оттепель после сильных морозов придет в Москву со следующей недели

Мороз до минус 27 градусов ожидается в предстоящую ночь в Московском регионе

В Москве тестируют светофор, предупреждающий пешеходов о приближении машин

Следствие не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы

Следствие не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы

Пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован

Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован

Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован

Жильцы горящего дома на севере Москвы временно размещены в ТЦ

Жильцы горящего дома на севере Москвы временно размещены в ТЦ

Площадь пожара на крыше дома на севере Москвы увеличилась до 4 тыс. кв. метров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });