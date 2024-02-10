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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Прокуратура предостерегла от несогласованной акции в центре Москвы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы предостерегает от нарушений закона в связи с появившимися в интернете призывами к участию в массовой акции в центре города, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в интернете, а в частности, в соцсетях, были опубликованы призывы принять участие в массовой акции в центре столицы. В прокуратуре Москвы подчеркнули, что "указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано".

Как указали в ведомстве, "организация либо проведение несанкционированных массовых акций, призывы и участие в таких мероприятиях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста".

Москва
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