Прокуратура предостерегла от несогласованной акции в центре Москвы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы предостерегает от нарушений закона в связи с появившимися в интернете призывами к участию в массовой акции в центре города, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в интернете, а в частности, в соцсетях, были опубликованы призывы принять участие в массовой акции в центре столицы. В прокуратуре Москвы подчеркнули, что "указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано".

Как указали в ведомстве, "организация либо проведение несанкционированных массовых акций, призывы и участие в таких мероприятиях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста".