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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за снегопада

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать городской транспорт для поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"В городе идет снег - рекомендуем для поездок по городу использовать городской транспорт. Интенсивное движение сейчас на: Варшавском шоссе по направлению в область от улицы Красный Маяк до МКАД; Каширском шоссе по направлению в центр от улицы Кошкина до Котляровского проезда; Волгоградском проспекте от Есенинского бульвара до Жигулевской улицы по направлению в центр", - говорится в телеграм-канале дептранса.

Там отметили, что во второй половине дня ожидаются локальные затруднения в центре, на третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях в направлении области. Около 16:00 начнется вечерний разъезд. Дептранс рекомендует выезжать до его начала или отложить поездки на автомобиле до 19:00.

Москва
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