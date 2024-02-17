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Напольные указатели для слабовидящих начали устанавливать в метро Москвы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В столичном метрополитене начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем повышать доступность поездок в городском транспорте для каждого. Начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров. Они используются для обозначения безопасных путей следования, отмечают места начала маршрутов и изменения направления движения", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Указатели уже есть на станциях "Комсомольская", "Рижская", "Третьяковская" и "Боровицкая". Заммэра добавил, что до конца года новые указатели разместят еще на 22 станциях метро.

Проект реализуется при участии московского отделения Всероссийского общества слепых.

Москва Московский метрополитен Максим Ликсутов Боровицкая Третьяковская Комсомольская Рижская
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