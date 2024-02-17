Напольные указатели для слабовидящих начали устанавливать в метро Москвы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В столичном метрополитене начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем повышать доступность поездок в городском транспорте для каждого. Начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров. Они используются для обозначения безопасных путей следования, отмечают места начала маршрутов и изменения направления движения", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Указатели уже есть на станциях "Комсомольская", "Рижская", "Третьяковская" и "Боровицкая". Заммэра добавил, что до конца года новые указатели разместят еще на 22 станциях метро.

Проект реализуется при участии московского отделения Всероссийского общества слепых.