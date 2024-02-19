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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Число самозанятых в Москве достигло 1,5 млн человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Число самозанятых в столице в прошлом году увеличилось на 329 тыс. и сейчас составляет более полутора миллиона человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Число самозанятых в столице растет – в прошлом году их стало больше на 329 тыс. (...) На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллиона самозанятых. За 2023 год они заработали 366 млрд рублей", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам мэра, чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством.

"Город всячески поддерживает начинающих предпринимателей. Так, например, во флагманском центре "Моя работа" перед запуском собственного дела можно пройти комплексную подготовку. Там помогут составить бизнес-план, выбрать форму собственности, оформить регистрацию самозанятости, ИП или ООО, а также подскажут, как лучше всего продвигать свой бизнес", - добавил Собянин.

Москва
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