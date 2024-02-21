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Дептранс Москвы предупредил о возможных пробках накануне праздничных выходных

Дептранс Москвы предупредил о возможных пробках накануне праздничных выходных
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в предпраздничные дни станет больше поездок автомобилей и на дорогах возможны затруднения, предупредил городской Департамент транспорта.

По прогнозу, 22 февраля количество машин на улицах начнет расти с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. 23 февраля на дорогах станет относительно свободно - 4-5 баллов.

"Мы ожидаем затруднения на некоторых участках в центре - особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами, - говорится в сообщении. - В предпраздничные дни, а также при ухудшении погоды советуем выбирать для поездок городской транспорт, чтобы сэкономить время и силы".

Дептранс Москва
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