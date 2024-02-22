Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Московский дептранс рекомендует автомобилистам пересесть на городской транспорт в связи с ростом числа автомобилей на дорогах в преддверии длинных выходных.

"Рекомендуем для поездок по городу использовать городской транспорт", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в четверг.

По данным департамента, интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на МКАД в районе Ленинского проспекта и улицы Верхние Поля, на ТТК в районе Тульской эстакады и улицы Нижняя Масловка.

Ранее в ведомстве отметили, что на движение могут влиять короткий рабочий день, рост числа машин в преддверии длинных выходных, а также мелкие аварии.

По данным сервиса "Яндекс.карты", пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов.