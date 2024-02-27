В Москве мост Лужники перекрывали из-за загоревшейся машины

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве перекрыли движение автомобилей по мосту Лужники в сторону центра из-за загоревшейся машины, сообщил городской Департамент транспорта.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.



В 14:01 телеграм-канал Дептранса сообщил, что движение по мосту восстановлено.

Автомобильный ярус моста соединяет проспекты Вернадского и Комсомольский, на нижнем ярусе расположена станция метро "Воробьевы горы".