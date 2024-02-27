Гололедица ожидается в Москве вечером во вторник

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в Москве гололедицу вечером во вторник в связи с понижением температуры ниже нуля, говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 17:00 ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

В ведомстве просят пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.