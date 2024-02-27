В Москве ограничили движение у места утечки воды в Богородском

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На востоке Москвы городские службы "ликвидируют вытекание воды" на улице Просторная в районе Богородское, рядом с местом аварии ограничено движение автотранспорта, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Из пресс-релиза следует, что вода вытекает на проезжую часть у дома №9 по улице Просторная. Утечку локализовали.

"Движение автотранспорта на данном участке ограничено. Просим выбирать пути объезда",- добавили в комплексе.