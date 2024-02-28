Пригородный поезд частично сошел с рельсов на Киевском направлении МЖД
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сход колесных пар в середине состава пригородного поезда произошел на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), пострадавших нет, задерживаются пригородные поезда, сообщает МЖД.
"Сегодня в 11:52 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошёл сход колёсных пар в середине состава пригородного поезда №6683 Марьина Роща - Апрелевка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД в среду.
Отмечается, что пассажиры выведены из поезда через головной вагон. На место направлен восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное.
"На МЖД создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. Причины произошедшего устанавливаются", - добавили в МЖД.
На время восстановительных работ задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области.
МЖД принимает необходимые меры для сокращения времени задержки поездов, говорится в сообщении.