Пригородные речные маршруты запустят по каналу имени Москвы к 2030 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пригородные речные маршруты планируется поэтапно запустить по каналу имени Москвы к 2030 году, они станут альтернативой автомобильному и железнодорожному транспорту. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что оптимальные трассы и расписание департамент прорабатывает вместе с Центром цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта (МИИТ).

"Благодаря этому жители Москвы и ближайших районов получат еще один комфортный, безопасный и быстрый способ для передвижения и путешествий", - добавили в ведомстве.