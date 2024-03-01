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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Поезда на МЦД-4 отстают от графика из-за остановки состава на "Минской"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Поезда на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) следуют с отклонением от графика, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время на МЦД-4 поезда следуют с отклонением от графика из-за остановки по техническим причинам состава на остановочном пункте "Минская" в утренние часы", - говорится в сообщении.

МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов, отметили в пресс-службе.

МЦД-4
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