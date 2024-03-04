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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Электрички Казанского направления и МЦД-3 отстают от графика

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Некоторые электрички Казанского направления в сторону области, а также поезда третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону города Раменское следуют с отклонением от графика из-за остановки пригородного поезда по технической причине, сообщает Московская железная дорога (МЖД).

"Сегодня в 19:02 на участке Перово-Люберцы-1 Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7458 Крюково - Раменское. В 19:32 поезд продолжил движение по маршруту", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время некоторые электрички Казанского направления в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского следуют с отклонением от графика", - сообщили в компании.

Отмечается, что принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания электопоездов.

МЖД Раменское
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