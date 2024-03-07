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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Карта строек появилась в Москве

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Карта всех строящихся объектов с адресами и сроками строительства стала доступна в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики (ДГП).

"На портале "СтроимПросто" вышел новый сервис для жителей и всех участников сферы строительства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сайте можно узнать адреса строящихся объектов Москвы, их технико-экономические параметры, сроки и статус строительства.

Как пояснил руководитель ДГП Сергей Лёвкин, на карте представлены жилые дома, офисные и спортивно-рекреационные здания, социальные объекты (детские сады, школы, поликлиники), гостиницы, а также другие объекты и проекты строительства, за исключением дорог и инженерных коммуникаций.

Застройщики могут запросить 3D-модель своего проекта, чтобы показать его в карточке объекта. Данные заносят из базовой информационной системы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы (ИАС УГД).

Москва
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