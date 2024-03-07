Более сотни объектов построят в Москве до конца 2026 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - До конца 2026 года в столице построят 265 км дорог и 123 искусственных сооружения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"265 км дорог и 123 искусственных сооружения построим в Москве до конца 2026 года", - написал Собянин в своём телеграм-канале в четверг.

Мэр отметил, что среди них такие крупные объекты, как Южная рокада, которая соединит ряд крупных магистралей, четыре округа и 24 района столицы. Уже построены пять участков, сейчас в работе ещё три. Трасса Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - станет полноценным дублёром МКАД на юго-западе столицы. По словам Собянина, осталось завершить два участка из пяти.

Кроме того, построят дорогу Мамыри - Пенино - Шарапово, это будущий дублёр Калужского шоссе. Сейчас специалисты монтируют подпорные стенки тоннельного путепровода и инженерные коммуникации.

"Южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД - готов почти наполовину. Он соединит диаметр с Симферопольским и Варшавским шоссе, а также с трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", - написал мэр.