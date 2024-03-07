Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Заторы на дорогах наблюдаются в центральной части города, столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать городской транспорт.

"Интенсивное движение сейчас в центральной части города, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотёчной улицы, на МКАД в районе Липецкой улицы и шоссе Энтузиастов, на Щёлковском шоссе по направлению в область", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в четверг.

В дептрансе рекомендуют для поездок по городу использовать городской транспорт.

Ранее дептранс сообщал об увеличении количества поездок на автомобилях в связи с праздничными выходными.

По данным сервиса "Яндекс.карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в 9 баллов.