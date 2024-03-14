В мэрии Москвы призвали ужесточить ответственность подрядчиков за безопасность на стройках

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Необходимо ужесточить ответственность подрядчиков за нарушения техники безопасности на стройках, считает глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сегодня подрядчик, безусловно, несет ответственность за жизнь и здоровье строителей, однако мера ответственности, на мой взгляд, недостаточна. Ее необходимо ужесточить", - заявил он.

Для этого он предложил более активно включать в процесс обеспечения безопасности страховые компании.

"Чтобы добиться повышения производительности труда, необходимо создать комфортные условия для работников. Это, конечно, касается и бытовых условий, и одежды, но в первую очередь - обеспечения безопасности строителей", - подчеркнул Загрутдинов.