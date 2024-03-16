Дептранс сообщил об изменении времени ограничений на улицах Ильинка и Варварка

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы скорректировал время действия ограничений на улицах Ильинка и Варварка. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Теперь движение для транспорта и пешеходов на улице Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади будет закрыто с 16 марта до 20:00 17 марта. Ранее сообщалось, что ограничения будут действовать до 06:00 18 марта.

Также 17 марта с 20:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение для транспорта на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади и на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста. Ранее ограничения должны были быть введены с 06:00 18 марта.