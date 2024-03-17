Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Домодедове

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В городском округе Домодедово отражена атака дрона, летевшего в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее мэр сообщал об отражении атак нескольких беспилотников в городском округе Домодедово, в Раменском и Ступинском городских округах.