Часть выходов со станции метро "Охотный ряд" в центре Москвы перекрыты

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Часть выходов со станции столичного метрополитена "Охотный ряд" в центре Москвы перекрыты из-за предстоящего концерта, москвичам рекомендуют пользоваться выходом №4 для прохода на мероприятие, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

"Для прохода на концерт пользуйтесь выходом номер 4", - говорится по громкой связи.

Кроме того, закрыт проход из метро в торговый центр "Охотный ряд".

Выходы со станций "Театральная" и "Площадь Революции" открыты.

Ранее в СМИ сообщалось, что вечером на Красной площади состоится концерт, посвященный десятилетию присоединения Крыма.