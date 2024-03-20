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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

ФСБ сообщила о задержании в Москве боевика запрещенного "Исламского государства"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве сообщило о задержании мужчины, находящегося в международном розыске за прохождение обучения и участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов запрещённой в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

"УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан находящийся в международном розыске гражданин РФ, 1993 г.р., причастный к деятельности международной террористической организации "ИГИЛ", - сообщили в спецслужбе.

По данным УФСБ, задержанный в 2014 году выехал из РФ в Сирию, где прошел подготовку и стал бойцом одной из боевых групп, входящих в структуру ИГ. "В период с 2015 по 2019 год мужчина в составе различных вооруженных формирований террористической организации принимал участие в боевых действиях, в 2017 году был назначен командиром группы из 11-12 человек", - сообщили в управлении.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ СК по Москве в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

ФСБ Исламское государство Москва
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