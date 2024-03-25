Храм в память о погибших в Crocus City Hall могут построить в Москве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Храм в память о погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall могут построить в столице, сообщает пресс-служба депутата Госдумы, куратора городской программы строительства храмов Владимира Ресина.

"Владимир Ресин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в теракте. Он напомнил, что первый храм программы (строительства православных храмов - ИФ) был построен в честь жертв теракта на Дубровке, и допустил, что возможно строительство храма в память погибших в Crocus City Hall", - говорится в сообщении.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько человек с оружием и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Программа строительства и реконструкции православных храмов Москвы стартовала в 2010 году и действует во всех административных округах, за исключением ЦАО. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами шаговой доступности. Программа реализуется на пожертвования, для сбора средств создан благотворительный "Фонд поддержки строительства храмов Москвы".

23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла "Норд-Ост" взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября был произведен штурм здания. В результате спецоперации все террористы были уничтожены. По официальным данным, 130 заложников, в том числе десять детей, погибли.