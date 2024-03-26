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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:24

Южную рокаду в Москве достроят до конца текущего года

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Строительство Южной рокады в Москве планируется завершить до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Строительство Южной рокады близится к завершению. Движение по восьми участкам трассы будет запущено в этом году. Строители завершают формирование наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, возведение путепроводов и другие работы", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Андрея Бочкарёва.

Глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов в свою очередь добавил, что "сейчас общая готовность магистрали составляет 90%".

Магистраль свяжет 24 района Москвы, где проживает около 2,7 млн человек.

Финальные этапы - участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, реконструкция Донецкой улицы на участке от Подольской улицы до Курьяновской набережной, транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней.

Москва
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