Фасады исторического ЦУМа отреставрируют в Москве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Фасады Центрального универсального магазина (ЦУМ) в центре Москвы отреставрируют под контролем Мосгорнаследия, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сейчас фасады исторической части ЦУМа нуждаются в качественной реставрации. Специалистам предстоит бережно расчистить поверхности стен от поздних штукатурных наслоений. Особое внимание уделят реставрации декоративных элементов", - рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Здание ЦУМа на улице Петровка, дом 2, строение 1 (ранее - универсальный магазин "Мюр и Мерилиз") обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Семиэтажное кирпичное строение в неоготическом стиле возвели в 1907-1908 годах на месте сгоревшего в 1900-м магазина. Здание по проекту Романа Клейна возвели за 28 месяцев на месте сгоревшего, но уже большей этажности. Фасадную декорацию выполнили в неоготическом стиле. "Мюр и Мерилиз" был открыт на Рождество в 1908 году.

Новый способ строительства из монолитного бетона позволил за счет уменьшения толщины стен и использования металлических колонн значительно увеличить внутренние торговые площади. Магазин оборудовали лифтами для посетителей и системой подъемников для доставки товаров из подвалов на верхние этажи. После революции магазин сначала закрыли, а потом национализировали. Открытие нового универмага под названием "Мосторг" состоялось в марте 1922 года.

В конце 1960-х годов "Мосторг" был переименован в Центральный универсальный магазин. Под таким названием объект существует уже около 50 лет.

Сейчас на объекте проводятся подготовительные работы: уже установлены строительные леса и баннер. Специалисты расчищают декор и обследуют поверхности фасадов. Все работы пройдут под контролем специалистов департамента на основании согласованной проектной документации и выданного разрешения.