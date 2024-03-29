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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 10:40

Все московские стационары переведут на новый стандарт экстренной помощи

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Часть крупных многопрофильных больниц в Москве работают по новому стандарту экстренной помощи, в скором времени на новый стандарт будут переведены все столичные стационары. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В прошлом году мы сделали еще один большой шаг в этом направлении – завершили разработку стандарта экстренной медицинской помощи с учетом передовых практик и достижений мировой медицины. На сегодняшний день часть крупных многопрофильных больниц города работают именно по нему", - сказала Ракова журналистам в пятницу.

Она отметила, что в настоящий момент в Москве работают над переоснащением‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ приемных отделений всех стационаров, и таким образом, новый стандарт оказания экстренной помощи в скором времени будет введен повсеместно.

Заммэра напомнила, что в этом стандарте есть четкие алгоритмы работы медиков не только при поступлении пациентов в стационар, но и при их транспортировке туда. У бригад скорой медицинской помощи по пути следования в больницу есть возможность вносить информацию по пациентам в специальную информационную систему, чтобы она стала доступной стационару, куда доставляют пациента. Благодаря этому на месте оперативно формируется мультидисциплинарная команда, которая готовит противошоковый зал или операционную, подчеркнула Ракова.

Москва
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