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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Московская прокуратура проводит проверку в связи с загрязнением реки Яуза

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В столице по факту загрязнения реки Яуза около Лефортовского моста организована проверка, сообщает московская прокуратура в четверг.

"Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы проводит проверку по факту загрязнения поверхности реки Яуза около Лефортовского моста", - говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Там отмечается, что к проверке привлечены специалисты "Мосводостока", взяты пробы воды, осмотрены места возможных источников негативного воздействия.

"По результатам проверки установят все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Москва
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