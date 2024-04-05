Особняку на Покровке вернут исторический облик после перестройки

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Басманном районе Москвы вернут исторический облик особняку 1880 года постройки, демонтировав незаконные пристройки, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества (ДГИ).

Там напомнили, что особняк по адресу Покровка, 40б входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения "Городская усадьба Шувалова, XVIII-XIX вв". Его реконструкцию провели без получения разрешительной документации. В результате у дома появились пристройки, подвал, антресоль и мансарда общей площадью 634,9 кв. м, добавили в ДГИ.

В этой усадьбе родился и вырос гражданский губернатор Москвы, а затем московский городской голова князь Владимир Голицын. В досоветское время в здании работали магазины, доходный дом, гимназия, а флигели какое-то время занимала компания - производитель швейных машинок Singer.