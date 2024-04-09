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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:01

Дождь, гроза и порывы ветра ожидаются в Москве с вечера вторника и до утра среды

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми после семи вечера вторника и до утра среды дождём и грозой с порывистым ветром, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня после 19:00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 17 м/сек. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков журналистам во вторник.

Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Просим горожан быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили",- говорится в сообщении.

Москва
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