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Ограничения проезда для транспорта на ряде улиц Москвы из-за Ураза-байрама сняты

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения проезда для транспорта, введенные на ряде улиц в некоторых столичных административных округах в связи с празднованием Ураза-байрама, сняты, движение открыто, сообщили в столичном департаменте транспорта в среду.

В Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах столицы на ряде улиц 9 и 10 апреля был временно закрыт проезд для транспорта в связи с празднованием Ураза-байрама.

Так, согласно данным дептранса, с 23:00 9 апреля до 11:00 10 апреля движение закрыто на улице Дурова. С 00:01 9 апреля до окончания мероприятия запрещена парковка на улицах Дурова, Щепкина и Гиляровского, а также в переулках Капельского и Выползова.

10 апреля движение закрывалось с 00:01 до 11:00 на улицах Щепкина и Гиляровского и в переулках Капельского и Выползова, на улице Большая Татарская и в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках, а также на Минской улице и на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр. С 4:00 до 11:00 закрывали движение на улицах Хачатуряна и Каргопольского. С 00:01 10 апреля до окончания мероприятия временно была запрещена парковка на улице Большая Татарская и в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках.

Ураза-байрам Москва
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