На станции "Очаково" Киевского направления МЖД встал неисправный поезд

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Несколько поездов дальнего пригорода Киевского направления задерживаются, потому что на станции "Очаково" по техническим причинам встал состав, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. На движении по четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) это не сказалось.

ЦППК совместно с Московской железной дорогой принимают меры, чтобы вернуть движение в график, добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что у одного из поездов МЦД-4 на Киевском направлении отвалилась деталь вагона с крыши. Поезд встал на станции "Очаково", пассажиров попросили покинуть вагоны.