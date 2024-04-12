Бюст российского дипломата Виталия Чуркина открыли в МГИМО

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия бюста известного российского дипломата, бывшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина состоялась в Москве в МГИМО.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в ней приняли участие российские и зарубежные дипломаты, руководство и студенты учебного заведения и члены семьи дипломата.

"Виталий Иванович прошел огромный путь: путь жизненный, дипломатический, путь человека очень яркого", - сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он обратил внимание на то, что бюст установлен в преддверии 25-й Московской международной модели ООН, проведению которой всегда активно способствовал Чуркин.

Другой выступающий, сенатор Андрей Денисов, который ранее также занимал пост постпреда РФ при ООН, отметил, что церемония проходит в Международный день космонавтики. "Виталий Иванович добился принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об установлении Международного дня космонавтики, именно в этот день полета Юрия Гагарина, 12 апреля", - сказал Денисов.

По его словам, "этот праздник всеобщий благодаря Виталию Ивановичу".

В свою очередь директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев отметил: "Отдаем дань выдающемуся дипломату, учителю, человеку с огромным талантом".

"Когда мы обсуждаем с коллегами важные вопросы, требующие принимать решения, очень часто задаемся вопросом: а что бы сделал Виталий Иванович?" - сказал он.

На церемонии присутствовала и вдова Чуркина Ирина. Она рассказала, что именно в этот день 50 лет назад Виталий Чуркин сделал ей предложение.

Чуркин скоропостижно скончался в феврале 2017 когда в Нью-Йорке, будучи постоянным представителем РФ при ООН. В разные периоды своей карьеры он был послом в Чили, Бельгии, Канаде, был также послом по особым поручениям по делам Арктики, заместителем министра иностранных дел.